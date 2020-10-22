«الجوازات» تنبه لطريقة التصرف عند هروب العامل الحاصل على تأشيرة خروج

أوضحت المديرية العامة للجوازات التصرف الصحيح عند هروب العامل بعد منحه تأشيرة خروج نهائي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عملت تأشيرة خروج نهائي للعامل وفي يوم سفره هرب العامل ولم يسافر ما هو الإجراء الآن؟».

وردّ الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على موقع «تويتر» موضحًا: «في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي على صاحب العمل متابعة مغادرة مكفولة وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط وفي حال عدم معرفة مقراً للمكفول عليكم إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب عن العمل».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«الجوازات»: المخالفات المرورية لا تمنع تجديد الجواز للتابعين

«الجوازات» توضح موقف رسوم التابعين الحاصلين على «خروج نهائي» بدون مغادرة