سياسة الممارسات الزراعية الجيدة.. الوزارة تحدد أهداف الشهادة

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية وأهداف الحصول على شهادة سياسة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية.

وغرَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع «تويتر»: «برعاية معالي الوزير، أقامت الوزارة، اليوم، حفل تسليم الدفعة الأولى من شهادات الممارسات الزراعية الجيدة السعودية، على عدد من المشاريع الزراعية لاستحقاقها علامة الجودة (سعودي قاب)، التي تهدف إلى تحسين قطاع الزراعة وإنتاج غذاء صحي وآمن، والاستفادة من أحدث التقنيات لاستدامة الموارد الطبيعية».

الممارسات الزراعية الجيدة

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن القطاع الزراعي في المملكة يواجه العديد من التهديدات والتحديات والضغوط، بما يؤدي إلى التأثير سلبًا على مستقبل الزراعة بها.

وأضافت الوزارة، أن الموارد الطبيعية، بما فيها المياه والأراضي والبيئة، آخذةٌ في التدهور بسبب العمليات الطبيعية، والأنشطة البشرية التي كان من نتيجتها انتشار التلوث البيئي، وانخفاض خصوبة التربة، وازدياد نسبة التصحر بها، وانخفاض الموارد المائية المتاحة بالإضافة إلى محدوديتها، والتغيرات المناخية.

وأشارت البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه لهذه الأسباب جاء مشروع نشر وتبني الممارسات الزراعية الجيدة كرؤية جديدة للعمل الزراعي بما يخدم حماية واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، بما فيها من تنوع بيولوجي, وتفعيل دور الموارد البشرية لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

وأكدت الوزارة أنه تبعًا للتطورات، أصبح الحصول على الشهادات المعتمدة التي تؤكد أن المنتجات الغذائية تم إنتاجها وفقًا لحزمة الممارسات الزراعية الجيدة؛ من الأمور الأساسية التي تضمن نفاذ تلك المنتجات إلى الأسواق، وتلبي شروط ومتطلبات المستهلكين والمستوردين في الأسواق العالمية، بل إن ذلك أصبح من المعايير التي تحدد القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى الأسباب تطبيق مشروع الممارسات الزراعية الجيدة، التي تتمثل في:

– تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتحديث وتطوير الزراعة في البلاد واستدامتها.

– المطالبات بسلامة المنتجات الزراعية المحلية وأثرها على صحة المستهلكين.

– خفض نسب متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية المُصدَّرة بالالتزام بقانون (نظام) المبيدات؛ وذلك وفق الحدود القصوى المسموح بها وفقًا للدستور الغذائي العالمي الذي يشجع المزارعين على تصدير منتجاتهم الزراعية.

– صعوبة تسويق المنتجات الزراعية لدى بعض المزارعين.

– عدم وجود برامج إدارة متكاملة وعلمية واضحة لدى المزارع؛ ما ساهم رفع تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية، وظهور العديد من الأمراض ذات الطابع الوبائي والآفات التي تتطلب برامج إدارة متكاملة للقضاء عليها.

أهداف شهادة الممارسات الزراعية الجيدة

وعدَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أهداف الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي قاب»، وتشمل الفوائد التالية:

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– تحسين العمليات والممارسات الزراعية.

– تحسين المرافق والتدريب وظروف العمل والحفاظ على البيئة من الملوثات وسلامة القائمين على تنفيذ البرامج الزراعية.

– تمكين صغار المزارعين من تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للعمل على زيادة إنتاجهم الزراعي وتحسين مواصفاته؛ ما يؤدي إلى زيادة دخولهم وارتفاع مستوى معيشتهم.

– تأهيل وتدريب المزارعين والفنيين على أساسيات SGAP.

– تحسين الإنتاجية وضمان استمرارية إنتاج المحاصيل الزراعية الآمنة من متبقيات المبيدات؛ وذلك وفق الحدود القصوى المسموح بها وفقًا للدستور الغذائي العالمي.

– فتح منافذ تسويقية جديدة داخلية وخارجية للمزارعين بحصول منتجاتهم على شهادة SGAP.

– تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.

كما أوضحت الوزارة أن شهادة الممارسات الزراعية الجيدة سعودي قاب (Saudi GAP)، توفر شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين، وتُرسي دعائم حماية الموارد النادرة عن طريق تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بغرض إقامة مستقبل مستدام.

كما تغطي شهادة سعودي قاب ما يلي:

– سلامة الغذاء وإمكانية تتبُّع مصدره.

– البيئة (يشمل ذلك التنوع الأحيائي).

– صحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم.

– سلامة الحيوانات.

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