حريق تنومة.. 5 بلديات تشارك في إخماد النيران الهائلة بالجبل

أوضحت أمانة منطقة عسير، أن البلديات تشارك في إخماد حرائق جبل تنومة، بأكثر من 170 شخصًا من القوى البشرية, مدعمين بأكثر من ١٠٠ معدة وآلية مختلفة.

وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إن الأمانة وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو؛ سخَّرت إمكاناتها لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق التي اندلعت بشمال محافظة تنومة.

وأوضح أمين المنطقة، أنه تم تقديم الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث، وتجهيزه بالخِدْمات الغذائية لتقديمها للجهات المشاركة في إخماد حرائق الغابات.

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وأكد الحميدي أن الجهود البلدية جاءت بتوجيهات من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، حرصًا منه على تنسيق الجهود وللسيطرة على الحرائق في أسرع وقت، لافتًا النظر إلى أن أمانة المنطقة وبلدياتها كافةً، رفعت أقصى درجات الجاهزية إذا تطلب الأمر ذلك.

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