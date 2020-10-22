«الحربي» يتوقع نطاق تأثير منخفض «البحر المتوسط» بالسعودية

ذروته من 24- 26 أكتوبر..
توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، تأثر المملكة بمنخفض البحر المتوسط بداية من ليلة السبت.
وقال الراصد الحربي، عبر «تويتر» عن المنخفض الجوي ما زال موجودا فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، وسيبدأ تأثيره على السعودية من ساعات ليل السبت، بداية من «حقل».
وتابع الراصد الحربي قائلا: يؤثر المنخفض يوم الأحد على تبوك وشمالها، ثم يؤثر يوم الإثنين على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
يذكر أن منخفض البحر المتوسط يشمل شمال مصر وليبيا ودول الشام، وتكون ذروته من 24 – 26 أكتوبر الجاري.
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