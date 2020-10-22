بالفيديو.. قائد مركبة يوثق تهوره بتبوك.. والمرور يتدخل

أعلن المرور السعودي، القبض على قائد مركبة متهور بتبوك، وثق سرعته الكبيرة في مقطع مصور نشره بمواقع التواصل.

وذكر المرور، عبر حسابه على «تويتر» تفاعلًا مع بلاغ مواطن بأنه «تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وكان المواطن عبد الرحمن المصلوحي وجه بلاغًا للمرور قال فيه: إلى مدير الأمن العام ومدير الإدارة العامة للمرور ومدير مرور تبوك، الرجاء القبض على هذه المركبة وصاحبها لسرعته العالية.