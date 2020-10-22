معاش المُتوفَّى.. التأمينات الاجتماعية توضح طريقة «التوزيع العائلي»

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة توزيع معاش المشترك المُتوفَّى على أفراد عائلته وأسرته.

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أنه تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المشترك منحة؛ وذلك في أي من هذه الحالات الآتية:

– عند وفاة صاحب معاش التقاعد، أو العجز غير المهني، أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

– عند وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها.

– عند وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.

– عند وفاة المشترك بعد تركه العمل وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو مدة (60) شهرًا مع إضافة المدة المكمّلة لـ(120) شهرًا.

توزيع المعاش على عائلة المُتوفَّى

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وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن معاش المشترك المتوفى يتم توزيعه وفقًا للطريقة والنسب التالية:

– يوزع المعاش كاملًا بالتساوي على أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، ونسبة (75%) من قيمة المعاش إذا كانا اثنين، ونسبة (50%) إذا كان المستحق شخصًا واحدًا.

– يشترط ألا يقل نصيب كل فرد من أفراد العائلة عن (396.75) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع هذه الأنصبة (1983.75) ريال، أو متوسط الأجور الذي تم حساب المعاش على أساس أيهما أكبر.

– في حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت بعد وفاة المشترك، يصرف لها منحة زواج بواقع (18) شهرًا من قيمة نصيبها في المعاش لمرة واحدة. ويتم إيقاف الصرف عنها، إذا طُلقت أو رُمِّلت، ثم يتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين.

– في حالة طلاق أو ترمل البنت أو بنت الابن أو الأخت التي لم تكن مستحقة وقت وفاة المشترك، يتم إدراجها ضمن المستحقين.

– في حالة عودة العجز للابن أو الأخ أو ابن الابن الذي سبق أن قُطع نصيبه لزوال عجزه، يتم إدراجه ضمن المستحقين.

– في حالة وفاة المشترك الذي توافرت لديه مدة اشتراك تؤهله لصرف المعاش أو وفاة صاحب معاش (تقاعد أو عجز غير مهني أو عجز كلي أو جزئي مستديم) يصرف لأفراد عائلته منحة تساوي ثلاثة أشهر من قيمة المعاش بحد أقصى (10000) ريال، توزع عليهم بالتساوي؛ فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تصرف له بالكامل.