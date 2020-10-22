صالح السحيباني: شكرًا لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد

رفع المندوب الدائم للسعودية في منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مندوبا للمملكة في المنظمة.

وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة الغالية، وعدها وسامًا يعتز به خدمة للوطن وقيادته الرشيدة، سائلًا المولى- عز وجل- أن يكون على قدر ومستوى تطلعات ولاة الأمر في خدمة الوطن وبذل كل ما من شأنه تحقيق الدور الريادي للمملكة في المنظمة، التي تحظى برعاية كريمة واهتمام القيادة الرشيدة، بوصفها الصوت الجامع للدول الإسلامية.

وقدّم السحيباني، شكره للأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية على ثقته ودعمه، الذي يستوجب منه بذل المزيد من الجهد والإخلاص والعطاء والتفاني لتحقيق الآمال.

وكان قد تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر الاتصال المرئي، عدد من سفراء السعودية المعينين حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأدى القسم كل من، السفير المعين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، والسفير المعين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، والسفير المعين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، والسفير المعين لدى المجر عبدالخالق بن راشد بن رافعة، والسفيرة المعينة لدى مملكة النرويج آمال بنت يحيى المعلمي، والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، والسفير المعين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، والسفير المعين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل بن إبراهيم الغامدي، والسفير المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، والسفير المعين لدى جمهورية البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي.

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كما تشرف أيضا بأداء القسم السفير المعين لدى جمهورية أوغندا جمال بن محمد المدني، والسفير المعين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

وحضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والسفير المعين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل بن سراج.

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