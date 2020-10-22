انطلاق مبادرة لنجعلها خضراء لزراعة 700 شجرة بونسيانا بالخبر

دشنت بلدية محافظة الخبر مبادرة "لنجعلها خضراء"، اليوم الخميس، من دوار التوحيد على كورنيش الخبر كمرحلة أولى، بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مبادرة "شرقية خضراء"، أحد برامج الأمانة في تشجير مدن الشرقية، التي دشنها أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه العام الماضي.

وقال رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، إن مبادرة "شرقية خضراء" تستھدف زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزینة المناسبة لبیئة المنطقة، مشیراً إلى أن المبادرة تھدف للمساھمة في تحقیق رؤیة المملكة 2030 في زیادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسین المشھد البیئي والحفاظ علیه، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بین كافة شرائح المجتمع بأھمیة التشجیر والمحافظة علیھا.

وأكد الزايدي، حرص حكومة خادم الحرمین الشریفین، على دعم وتشجیع أنشطة التشجیر، لما لھا من أھمیة في الحفاظ على البیئة وزیادة الرقعة الخضراء، والحد من تأثیر العملیات الصناعیة، وتحسین جودة الحیاة، والتي ھي مستھدف ضمن مستھدفات رؤیة المملكة 2030، مبیناً أن التشجیر یضیف للمدن بھجة، ویحسن من المظھر العام، ویسھم في تحقیق مفھوم أنسنة المدن.

وأشار منفذ مبادرة "لنجعلها خضراء" بمحافظة الخبر من (إساد) هاني العفالق، إلى ضرورة الحرص على استدامة الحملة، وتعظیم أثرھا، ورفع نسبة معدل المسطحات الخضراء للفرد، مؤكداً أھمیة الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث في تحقیق أھداف الحملة، وتفعیل الطاقات التطوعیة وتحفیزھا، سواء عبر تطوع المتخصصین، أو طلاب المدارس والجامعات.

وقال إن "هذه المبادرة تتواءم مع مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة في مختلف مناطق المملكة. وتأتي مبادرتنا في زراعة 700 شجرة بونسيانا بالخبر، ضمن تفعيل إسهاماتنا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة، وتهدف زراعة هذه الأشجار إلى خفض درجة الحرارة وامتصاص ثاني أكسيد الكربون للحد من التلوث، وتأمين الهواء النقي والمناظر الخلابة".