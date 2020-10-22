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حرائق محدودة ومتفرقة في جبال فيفاء

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تباشر فرق الدفاع المدني في محافظة فيفاء بمنطقة جازان إخماد حرائق متفرقة تشب بين الفينة والأخرى في أنحاء عدة من الجبل تجاوز عددها الـ10 حرائق خلال الأيام القليلة الماضية.

وعقدت لجنة الدفاع المدني اجتماعا في محافظة فيفاء بخصوص ما تم ملاحظته من أن بعض الأهالي يقومون بإشعال النيران والحشائش والأشجار اليابسة في مزارعهم وذلك بغرض تنظيفها، وأنه ترد بشأنها بلاغات من المجاورين بتضررهم من آثار الدخان المتصاعد بكثافة منها.

وتم توجيه مشائخ وعرائف القبائل لإبلاغ المزارعين بعدم إشعال النيران، والتوضيح أن هذا العمل مخالف، وأنه يمكن التخلص من تلك الحشائش والأشجار اليابسة بطرق آمنة وسليمة دون إشعال النيران فيها.

وذكرت مصادر لـ"دوت الخليج" أنه تم توجيه الجهات الأمنية بالبحث والتحري عن الفاعلين ومن يتسبب في هذه الحرائق.


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