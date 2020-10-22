وزير الداخلية يدشن الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات

جاء ذلك خلال تدشينه، عبر تقنية الاتصال المرئي، الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الإلكترونية (أبشر أفراد - أبشر أعمال - مقيم)، حيث استمع خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.
وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقصّر الذين يبلغون من العمر (15) عاماً أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، إضافة إلى عدد من الخدمات التي تُمكّن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.
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