السعودية اليوم / فرع  وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة يستكمل حملة لنجعلها خضراء في المتنزه الوطني بطريق تبوك بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

استكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة حملة لنجعلها خضراء في المتنزه الوطني بطريق تبوك اليوم.

وشارك في الحملة عدد من الفرق الكشفية والفرق التطوعية وزرعت الشتلات بمشاركة الجميع، وهذه الحملة من ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وهي من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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16:42ت م

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