السعودية اليوم / سمو نائب أمير المدينة المنورة يتفقد سوق التمور بمهرجان "تمورها بركة"



المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، على حركة البيع والشراء والمزادات في مهرجان موسم تمور المدينة، الذي تنظمه أمانة المنطقة، على مساحة إجمالية تتجاوز 50 ألف متر مربع تحت عنوان " تمورها بركة"، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركات القطاع الخاص.

وقدّم معالي أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، خلال زيارة سموه لمقر الفعاليات، بحضور مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فالح العنزي، شرحاً تفصيلياً عن المواقع المخصصة للمزاد بالإضافة إلى منطقة السوق، ولمحة عن البرامج التأهيلية والإثرائية المصاحبة للموسم، وخطة دعم الأسر المنتجة والصناعات التحويلية والمنصة الإلكترونية لتسويق التمور ومنتجاتها.

وتفقد الأمير سعود بن خالد الفيصل، سوق التمور الذي يضم حوالي 100 عارض من الشباب المشاركين في الموسم من خلال منافذ البيع والمباسط التي هُيأت بطريقة تتناسب مع طبيعة عرض منتجات التمور، بالإضافة إلى اطلاع سموه على المواقع المخصصة لممارسة المزاد التي تستقبل حوالي 25 طناً من التمور يومياً.

وشارك سموه خلال الجولة في المزاد الخيري الذي أقيم على 3 منتجات من تمور عجوة العالية، الذي وصل مجموع مزايداتها إلى 30 ألف ريال، خُصصت لصالح جمعية طيبة الحركية وجمعية رؤية لرعاية المكفوفين.

كما اطلع سمو نائب أمير المنطقة على البرامج الحوارية وورش العمل التي تُنظم على هامش الموسم، التي تشمل تنظيم 20 برنامجاً إثرائياً عن مميزات تمور المدينة، والفرص الواعدة في الصناعات التحويلية، ودور الإعلام في رفع القيمة السوقية للتمور، ومستقبل الاستثمار في صناعة التمور والخدمات اللوجستية، ودور الجهات الحكومية وبرامج المسؤولية المجتمعية للقطاع الخيري في تحفيز القطاع.

يُذكر أن موسم تمور المدينة، الذي تستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري، يتكون من صالتين رئيسية، تشمل صالة لإقامة المزاد على منتجات التمور، وأخرى رئيسية للعرض تتضمن مبيعات التجزئة والمنصات الإلكترونية والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، ومركز الأعمال، وأجنحة للجهات المشاركة ، بالإضافة إلى منصة متخصصة للتعريف بالمدينة المنورة، ويهدف موسم التمور إلى تطوير المناخ التجاري والصحي لسوق تمور المنطقة مع الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الصحية المعتمدة، وتحفيز الجانب الاستثماري المرتبط بتجارة التمور، وتمكين الشباب والشابات من المشاركة في بيع وشراء وتسويق التمور، إلى جانب تهيئة منصة إلكترونية لتسويق منتجات تمور المدينة المنورة.

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16:39ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.