السعودية اليوم / عقد الاجتماع الرابع لوزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون



الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

عقد وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون اليوم , اجتماعهم الرابع، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء التربية التعليم،الدكتور حسين ابراهيم الحمادي وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةالدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .

وناقش الوزراء في هذا الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها، قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته ( 40 )، وجهود وزارات التربية والتعليم بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس

// انتهى //

16:30ت م

0145



الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسعقد وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون اليوم , اجتماعهم الرابع، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء التربية التعليم،الدكتور حسين ابراهيم الحمادي وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةالدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .وناقش الوزراء في هذا الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها، قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته ( 40 )، وجهود وزارات التربية والتعليم بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، والمواضيع ذات الأهمية والتي من أبرزها التعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (التعليم الجيد)، وآثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم . وخطة عمل لجنة للفترة القادمة، وأمن معلومات للطلبة، إضافة الى تعزيز دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي. كما اطلع الوزراء على توصيات لجنة وكلاء وزارات التربية والتعليم واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها .// انتهى //16:30ت م0145

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