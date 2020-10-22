السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة حائل



حائل 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد ماجد بن سليمان الماجد بمناسبة تعيينه.

وأكد سمو الأمير عبدالعزيز أهمية قوة أمن المنشآت بالمنطقة وتوسع خدماتها، معربًا عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو وزير الداخلية على الدعم المستمر لكل ما يعود على المنطقة وأمنها بالفائدة.

بعد ذلك قلد سمو أمير حائل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة رتبته الجديدة.

// انتهى //

16:24ت م

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