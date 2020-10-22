السعودية اليوم / السنغال تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 15 ألفًا و508 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321.

// انتهى //

16:23ت م

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دكار 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 15 ألفًا و508 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321.// انتهى //16:23ت م0139

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