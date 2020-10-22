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طيران الكويت تستأنف رحلاتها إلى السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 22 أكتوبر 2020

أعلنت الخطوط "الجوية الكويتية" استئناف رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من يوم الأحد 25 أكتوبر الحالي.

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وأوضحت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطارات الرياض وجدة والدمام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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