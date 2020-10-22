شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الكويت تستأنف رحلاتها إلى السعودية والان مع التفاصيل

الخميس 22 أكتوبر 2020 أعلنت الخطوط "الجوية الكويتية" استئناف رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من يوم الأحد 25 أكتوبر الحالي.

Advertisements وأوضحت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطارات الرياض وجدة والدمام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الكويت تستأنف رحلاتها إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.