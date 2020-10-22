وزير السياحة يتصل بأمير عسير إثر حريق غابة تنومة

2020-10-22

متابعات الخليج 365 _ الرياض

أثنى وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، على جهود إمارة منطقة عسير ورجال الدفاع المدني في التعامل مع حريق تنومة، مؤكدًا على أنّ المنطقة تتميز بغطاء نباتي يُساهم في جذب السياحة.

الخطيب يشكر رجال الدفاع المدني

وفي اتصال هاتفي مع أمير عسير، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أثنى وزير السياحة على جهود إمارة منطقة عسير و رجال الدفاع المدني، في التعامل مع حريق تنومة، ويؤكد أن الغطاء النباتي الذي تتميز به المنطقة أحد الكنوز السياحية المهمة”.

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محاصرة حريق تنومة

وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.

وكانت إمارة منطقة عسير أعلنت سابق اليوم أن نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا.

وأكدت الإمارة في تغريدات لها عبر تويتر، أن عملية الإخماد مستمرة في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بالإمارة والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وقدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة حريق تنومة مساحته بـ 1000*500م ، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

تعزيز عملية الإخماد

وتابعت الإمارة أنّه سيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء، مؤكدة أنّ غرفة العمليات بإمارة عسير، تتابع إخماد الحريق، عن طريق تواجد الفرق الاحتياطية لطوارئ شركة الكهرباء وفرق الدعم من شركات الاتصالات القادمة من أبها، لدعم الموقف حال الاحتياج، وتم إعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة للحريق، بعد التأكد من سلامتها حيث تم الفصل لفترة محدودة.



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