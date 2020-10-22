السعودية ستصبح واحدة من الاقتصادات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال موقع بيزنس واير إن رؤية الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي تضع السعودية في موقع الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مضيفًا أنها ستصبح في المرتبة الأولى بين الاقتصادات التي تعتمد على البيانات في العالم.

وتابع: كشفت المملكة عن استراتيجيتها الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (NSDAI) حيث تعتزم وضع الذكاء الاصطناعي في قلب التنمية والنمو في البلاد، وتتمثل رؤية السعودية في أن تصبح المكان الذي يتم فيه تحويل أفضل البيانات والذكاء الاصطناعي إلى حقيقة.

وأضاف: وبموجب الاستراتيجية، ستنفذ المملكة خطة متعددة المراحل ومتعددة الأوجه تشمل المهارات والسياسات والتنظيم والاستثمار والبحث والابتكار وتطوير النظام البيئي، وسيمكن ذلك الدولة من أن تصبح مركزًا عالميًا للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأن تحتل المرتبة الأولى بين الاقتصادات التي تعتمد على البيانات في العالم.

6 أسس لطموحات السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي

وتابع: تمتلك السعودية أساسًا قويًا لطموحاتها في هذا المجال استنادًا إلى 6 أمور وهي:

1- النطاق الفريد للبلاد في الصناعات الحيوية.

2- مكانتها كقوة استثمارية.

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3- كما أن البلاد أغلب سكانها من الشباب تحت الـ 30 عامًا.

4- تمتلك السعودية الرغبة المتمثلة في برامج واسعة النطاق مثل رؤية 2030.

5- ستوفر المشاريع السعودية العملاقة القادمة بما في ذلك مدينة نيوم الذكية وعاصمة الترفيه القدية قواعد اختبار للذكاء الاصطناعي المتقدم.

6- نفذت المملكة بنية تحتية فريدة للبيانات مع نظام بيئي مركزي للموارد لدعم الحكومة لإكمال مبادرات الذكاء الاصطناعي بنجاح، بما في ذلك بنك البيانات الوطني، ومنصة تحليلات حكومية كاملة.

وقال التقرير: سيتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي نهجًا متعدد المراحل يركز على تلبية المتطلبات الوطنية الفورية للمملكة حتى عام 2025 ولا سيما أهداف التنمية الاستراتيجية لرؤية 2030.

ومن عام 2025 حتى عام 2030، ستركز المملكة على تطوير التخصصات في مجالات محددة من الذكاء الاصطناعي، لتصبح واحدة من الاقتصادات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات بحلول عام 2030.





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