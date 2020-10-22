صحيفة يونانية: المملكة وأرمينيا أمام فرصة تاريخية لإقامة علاقات مميزة

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

قالت صحيفة جريك سيتي تايمز اليونانية إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وجنوب القوقاز والانتهاكات التركية الواضحة وحربها إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا ودعمها للإرهابيين تجعل هناك سؤالًا ماذا سينتج عن هذه الأحداث وإلى أين ستتجه؟.

وأضافت الصحيفة اليونانية أن أردوغان تحول إلى شخص يعمل على زعزعة استقرار المنطقة بأكملها بقراراته السياسية قصيرة المدى، ومهاجمة عدد من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ، بتصريحاته وأفعاله العدوانية.

إمكانية بناء علاقات تاريخية

وأوضحت جريك سيتي تايمز أنه من الأهمية بمكان ملاحظة أن هناك فرصة تاريخية الآن للمملكة وأرمينيا لإقامة علاقات سياسية والعمل معًا للوقوف ضد سياسات أردوغان وإعادة السلام والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب القوقاز.

وأضافت أنه من الواضح أن تركيا تحاول إعادة إحياء ما تسميه بالإمبراطورية العثمانية، والتي هي بالطبع خارج متناول تركيا.

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إمبراطورية دموية

تاريخياً ، كانت الإمبراطورية العثمانية قاتلة لجميع الأمم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق القوقاز وكانت تقتل وتنهب وتقتل العرب واليونانيين والأرمن ودول أخرى ، مما أدى في النهاية إلى إبادة الأرمن واليونانيين واليونانيين، والآشوريون بين 1914-1923.

وتتصرف حكومة أردوغان باستمرار على أساس العثمانية الجديدة من أجل الهيمنة الإقليمية ، وبالتالي أصبحت رجلًا سيئًا ماكرًا في المنطقة.وبالنظر إلى العصور القديمة ، يجب أن نؤكد أنه لم يكن هناك أبدًا أي عداء بين العرب والأرمن.

علاوة على ذلك ، لدينا أمثلة مشرقة للتعاون العربي الأرمني مثل المعاهدة العربية الأرمنية في عام 652 ، أو التعايش السلمي والعلاقات التجارية الجيدة خلال مملكة كيليكيا الأرمنية (1080-1375) ، والأهم من ذلك لقد أظهر الشعب العربي دعمًا لا يُنسى للأرمن أثناء وبعد الإبادة الجماعية للأرمن (1915-1923) من خلال توفير المأوى واللجوء للناجين في سوريا ولبنان ومصر وما وراءها ، وهو ما تتذكره الأمة الأرمنية بامتنان كبير.

تطوير العلاقات السعودية الأرمينية

ورأت الصحيفة اليونانية أنه ليس هناك أي عائق أمام إمكانية بناء علاقات جيدة وتعميق الجهود السياسية والاقتصادية المشتركة في الشرق الأوسط.

تتمتع أرمينيا بعلاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية ممتازة مع العديد من الدول العربية ويجب ألا تستبعد النخبة السياسية في المملكة هذه الفرصة التاريخية لإقامة علاقات جيدة مع الشعب الأرمني وتطويرها.

وبصرف النظر عن العمل معًا لوقف أعمال أردوغان المزعزعة للاستقرار والحروب في أرمينيا ، وآرتساخ (المعروفة أكثر باسم ناغورنو كاراباخ) ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يجب أيضًا أن تكون هناك مناقشات جادة حول فرص الاستثمار، ويمكن أن تصبح المملكة وأرمينيا مثالاً جيدًا للتعاون السلمي والمزدهر.



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