إشادة ببطولات رجال الدفاع المدني بعد نجاحهم في محاصرة حريق تنومة

2020-10-22

متابعات الخليج 365 _ الرياض

أشاد الآلاف من المواطنين على تويتر، ببطولة رجال الدفاع المدني الذين شاركوا في عملية إخماد حريق تنومة.

بطولات رجال الدفاع المدني

وتحول موقع تويتر إلى ساحة لتقديم الإشادة ببطولات رجال الدفاع المدني، وتضحياتهم ، حيث قال علي بن عبدالله القحطاني: “في كل موقف نجد أن رجال أمننا البواسل يكون لهم كلمة وموقف شكرا لرجال الدفاع المدني على ما قاموا به من جهد متواصل، والحمد لله على سلامة أهلنا في تنومة وحماك الله يا تنومة”.

وكتب أيضًا “عبدالكريم” “أنا شخص بالدفاع المدني ولامست الشي ذا تجي بحادث الحرارة فيه عالية والدخان كثيف، والإدهاء والمر فيه محتجزين صعب الوصل لهم، ومع ذلك والله رجال تخاطر بأرواحهم في سبيل إنقاذ أرواح الآخرين فحقّا يستحقون الشكر والثناء”.

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فيما غرّدت روز الشهري قائلة: “جهود جبارة وعمل إنساني عظيم يبذلونه هؤلاء الأبطال”، بينما قال محمد السعوي، “يا جعل هالوجيه الطاهرة ما تشوف إلا كل فضل وخير الله يحرمها على النار”، فيما ذكر نواف ولد عبدالله أيضًا على تويتر قائلًا “دعوه صادقه لكل رجال دفاع المدني الأبطال”.

ووجهت الفنانة أحلام، رسالة على تويتر بشأن بطولة رجالة الدفاع المدني قائلة ” شكراً لأبطال الدفاع المدني وبرداً وسلاماً عليكم يا أهل عسير والله يحميكم أيد مطوية رمز القلبوجه قلق”.

مدير عام الدفاع المدني

يذكر أنه بناء على توجيه وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وصل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو لدعم أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير والفرق الميدانية في إدارة أزمة حريق تنومة.

وكان الدفاع المدني أعلن اليوم أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.

يذكر أنّ حريقًا ضخمًا اندلع في غابات جبل غلامة بين النماص وتنومة، وساهمت شدة الرياح في زيادة انتشاره، وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.



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