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أبو عراد مدربًا لنادي الفاروق بـ المجاردة
خلال منافسات الموسم الحالي
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة
أعلنت إدارة نادي الفاروق بمحافظة المجاردة عن التعاقد مع المدرب الوطني محمد أبو عراد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الحالي 2020/2021.
أبو عراد مدربًا لنادي الفاروق
ونجحت الإدارة في التعاقد مع أبو عراد لتدريب الفريق الأول، وجرت مراسم توقيع العقود مؤخرًا بحضور مشرف كرة القدم بالنادي، عبد الله البارقي.
وأوضح رئيس النادي عامر الشهري أن التعاقد جاء مع المدير الفني الوطني للإمكانيات التدريبية المميزة التي يتمتع بها المدرب، بعدما أشرف على تدريب العديد من الفرق بمنطقة عسير.
الشهري: نتطلع لتحقيق آمال الجماهير
وعلق عامر الشهري على التعاقد مع المدرب قائلًا: “نتطلع في تحقيق آمال وتطلعات جماهير نادي الفاروق بتسجيل نتائج إيجابية خلال منافسات الموسم الحالي”.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن النادي سينهي عدد من التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل جيد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.
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