السعودية | السعودية.. تسجيل 401 إصابة بكورونا و466 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم السعودية.. تسجيل 401 إصابة بكورونا و466 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 15 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 466 حالة تعافي من كوفيد-19، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 330,181 حالة.

وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة قال، الاثنين الماضي، إن الأبحاث في عدد من دول العالم تجرى على قدم وساق للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا الجديد، مضيفاً: "ونحن في السعودية نتابع باهتمام هذه اللقاحات وجودتها ومأمونيتها ونحن حريصون جداً على تأمين اللقاح فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته، فسلامتكم أولوية لنا دائما".

وأضاف: "نحن في السعودية ولله الحمد نجني حالياً ثمار التزامنا خلال الفترة السابقة بالاحترازات الصحية، حيث نشهد انخفاضا ملموسا في عدد الحالات بشكل عام والحالات في العناية المركزة بشكل خاص، وهذا تحقق بفضل الله ثم بدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة ـ وفقها الله ـ جعلت صحة المواطن وسلامته على رأس أولوياتها، وهنا أيضا أشكر زملائي الممارسين الصحيين على جهودهم الرائعة خلال الفترة الماضية".

وتابع قائلا: "كما يلاحظ الجميع أن عدداً من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا وأحد أسباب ذلك الرئيسية هو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو التهاون بلبس الكمامة وتغطية الأنف والفم، وعدم الالتزام بتقليل التجمعات ومنع المصافحة، وبناء على ما نراه في هذه الدول. ونحن جزء من هذا العالم والتساهل لدينا في تطبيق الاحترازات فإننا نتوقع لا قدر الله عودة الإصابات للارتفاع من جديد في المملكة خلال الأسابيع القادمة ما لم يلتزم ويحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية والمساهمة في نشر ثقافة الالتزام، والتي تساهم بشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، فنحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع لذا يجب أن نعمل على حث الجميع بالالتزام".