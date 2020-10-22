، طلاب جامعة "المؤسس" يحصدون 10 ميداليات عالمية في معرض وارسو الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في نسخته الـ 14.. وضم أكثر من 400 ابتكار قدمها مبتكرون من 20 دولة

حصد طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز عشر ميداليات عالمية متنوعة خلال مشاركاتهم في فعاليات معرض "وارسو" الدولي الافتراضي للاختراعات 2020 ببولندا في نسخته الـ 14، والذي أعلنت نتائجه أمس، والذي ضم أكثر من 400 ابتكار قدمها مبتكرون من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم .

وهنأ رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بهذه المناسبة طلاب وطالبات الجامعة المشاركين في معرض وارسو الدولي الافتراضي للاختراعات، وظهورهم بالصورة المشرفة، خلال خضوع أعمالهم للتحكيم من قبل لجان معتمدة من المحكمين المتخصصين في المجالات المختلفة للابتكارات والاختراعات، داعياً بالتوفيق لهم في منافسات قادمة يثرون من خلالها مجالات الاختراعات والابتكارات العلمية.

وأوضح أن المشاركات في هذه التظاهرة الطلابية العالمية يعزز تواجد الجامعة ضمن منظومة جامعات العالم، وبالأخص في مجالات تقديم الاختراعات والابتكارات العلمية، التي تدلل على علو شأن الإبداعات لدى طلاب وطالبات الجامعة .

وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، إن مشاركات الجامعة شملت مختلف الكليات ومنها: كلية الهندسة، والحاسبات وتقنية المعلومات، والصيدلة، حيث كانت الابتكارات المشاركة تتعلق في مجملها بـ"متعقب حوادث السيارات"، و"الحذاء المتعدد"، و"نظام إخلاء طريق الطوارئ"، و"نظام الإنارة الشمسي"، و"طفاية الحريق الآلية"، و"السلم الكهربائي الآمن"، و"إلفاء"، و"تحضير إنزيم بلازما أيونية من فضلات الطعام لتحسين صحة التربة والنبات"، و"ترياق"، و"الكشف الآلي عن المخالفات المرورية".

يذكر أنه تم إعلان نتائج المشاركات في المعرض العالمي من قبل لجنة التحكيم الدولية على الموقع الرسمي للمعرض https://iwis.polskiewynalazki.pl .