، طلاب جامعة "المؤسس" يحصدون 10 ميداليات عالمية في معرض وارسو الدولي ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حصد طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز عشر ميداليات عالمية متنوعة خلال مشاركاتهم في فعاليات معرض "وارسو" الدولي الافتراضي للاختراعات 2020 ببولندا في نسخته الـ 14، والذي أعلنت نتائجه أمس، والذي ضم أكثر من 400 ابتكار قدمها مبتكرون من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم .
وهنأ رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بهذه المناسبة طلاب وطالبات الجامعة المشاركين في معرض وارسو الدولي الافتراضي للاختراعات، وظهورهم بالصورة المشرفة، خلال خضوع أعمالهم للتحكيم من قبل لجان معتمدة من المحكمين المتخصصين في المجالات المختلفة للابتكارات والاختراعات، داعياً بالتوفيق لهم في منافسات قادمة يثرون من خلالها مجالات الاختراعات والابتكارات العلمية.
وأوضح أن المشاركات في هذه التظاهرة الطلابية العالمية يعزز تواجد الجامعة ضمن منظومة جامعات العالم، وبالأخص في مجالات تقديم الاختراعات والابتكارات العلمية، التي تدلل على علو شأن الإبداعات لدى طلاب وطالبات الجامعة .
وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، إن مشاركات الجامعة شملت مختلف الكليات ومنها: كلية الهندسة، والحاسبات وتقنية المعلومات، والصيدلة، حيث كانت الابتكارات المشاركة تتعلق في مجملها بـ"متعقب حوادث السيارات"، و"الحذاء المتعدد"، و"نظام إخلاء طريق الطوارئ"، و"نظام الإنارة الشمسي"، و"طفاية الحريق الآلية"، و"السلم الكهربائي الآمن"، و"إلفاء"، و"تحضير إنزيم بلازما أيونية من فضلات الطعام لتحسين صحة التربة والنبات"، و"ترياق"، و"الكشف الآلي عن المخالفات المرورية".
يذكر أنه تم إعلان نتائج المشاركات في المعرض العالمي من قبل لجنة التحكيم الدولية على الموقع الرسمي للمعرض https://iwis.polskiewynalazki.pl .
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 03:50 PM
في نسخته الـ 14.. وضم أكثر من 400 ابتكار قدمها مبتكرون من 20 دولةطلاب جامعة "المؤسس" يحصدون 10 ميداليات عالمية في معرض وارسو الدولي
حصد طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز عشر ميداليات عالمية متنوعة خلال مشاركاتهم في فعاليات معرض "وارسو" الدولي الافتراضي للاختراعات 2020 ببولندا في نسخته الـ 14، والذي أعلنت نتائجه أمس، والذي ضم أكثر من 400 ابتكار قدمها مبتكرون من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم .
وهنأ رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بهذه المناسبة طلاب وطالبات الجامعة المشاركين في معرض وارسو الدولي الافتراضي للاختراعات، وظهورهم بالصورة المشرفة، خلال خضوع أعمالهم للتحكيم من قبل لجان معتمدة من المحكمين المتخصصين في المجالات المختلفة للابتكارات والاختراعات، داعياً بالتوفيق لهم في منافسات قادمة يثرون من خلالها مجالات الاختراعات والابتكارات العلمية.
وأوضح أن المشاركات في هذه التظاهرة الطلابية العالمية يعزز تواجد الجامعة ضمن منظومة جامعات العالم، وبالأخص في مجالات تقديم الاختراعات والابتكارات العلمية، التي تدلل على علو شأن الإبداعات لدى طلاب وطالبات الجامعة .
وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، إن مشاركات الجامعة شملت مختلف الكليات ومنها: كلية الهندسة، والحاسبات وتقنية المعلومات، والصيدلة، حيث كانت الابتكارات المشاركة تتعلق في مجملها بـ"متعقب حوادث السيارات"، و"الحذاء المتعدد"، و"نظام إخلاء طريق الطوارئ"، و"نظام الإنارة الشمسي"، و"طفاية الحريق الآلية"، و"السلم الكهربائي الآمن"، و"إلفاء"، و"تحضير إنزيم بلازما أيونية من فضلات الطعام لتحسين صحة التربة والنبات"، و"ترياق"، و"الكشف الآلي عن المخالفات المرورية".
يذكر أنه تم إعلان نتائج المشاركات في المعرض العالمي من قبل لجنة التحكيم الدولية على الموقع الرسمي للمعرض https://iwis.polskiewynalazki.pl .
، طلاب جامعة "المؤسس" يحصدون 10 ميداليات عالمية في معرض وارسو الدولي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب جامعة "المؤسس" يحصدون 10 ميداليات عالمية في معرض وارسو الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.