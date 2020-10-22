محمد بن مسعود - الدمام - تفعيلاً للشراكة مع القطاع الخاص.. وبهدف تقليل استخدام النقد وقعّت وزارة الصحة اتفاقية مع البنك السعودي للاستثمار في إطار تطوير أعمال الوزارة في صرف السلف باستخدام البطاقات البنكية. تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لجهود الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتبني الأساليب الحديثة للصرف بدلاً عن الأساليب التقليدية ، إضافةً إلى العمل على تقليل استخدام النقد. 22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 03:31 PM تفعيلاً للشراكة مع القطاع الخاص.. وبهدف تقليل استخدام النقد Advertisements "الصحة" توقّع اتفاقية لصرف السلف باستخدام البطاقات البنكية "الصحة" توقّع اتفاقية لصرف السلف باستخدام البطاقات البنكية وقعّت وزارة الصحة اتفاقية مع البنك السعودي للاستثمار في إطار تطوير أعمال الوزارة في صرف السلف باستخدام البطاقات البنكية. تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لجهود الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتبني الأساليب الحديثة للصرف بدلاً عن الأساليب التقليدية ، إضافةً إلى العمل على تقليل استخدام النقد. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" توقّع اتفاقية لصرف السلف باستخدام البطاقات البنكية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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