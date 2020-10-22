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تسجل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 22 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 5250 حالة.

 

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 401 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 343 ألف و774 حالة.

 

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 466 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 330.181 شخصا.

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