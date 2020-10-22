شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يدعو دول مجموعة العشرين للتعاون في مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على ضرورة إيجاد الحلول لتحدي الاستخدام المحدود للتحقيقات المشتركة بين دول العالم في قضايا الفساد العابرة للحدود.

وقال خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة عمل مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين بحضور عدد من ممثلي أجهزة مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين إن التعاون غير الرسمي بين سلطات إنفاذ القانون وأجهزة التحقيق والادعاء الجنائي ما زال دون المستوى المأمول عالمياً، في ظل وجود أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم لا تشارك في أي منصات عالمية أو دولية للتعاون غير الرسمي في هذا الشأن.

ونوه على أهمية التبادل الطوعي للمعلومات بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد والمدعين العامين على أساس استباقي.

ودعى المعجب دول المجموعة لأن تتبنى حواراً مفتوحاً لمناقشة ومشاركة خبراتها في هذا المجال، مشدداً على مراعاة عدم المساس بسيادة الدول الوطنية وقوانينها الداخلية.