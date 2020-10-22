، "آل مذهب" يرفع شكره وتقديره للقيادة على تعيينه رئيساً لجامعة أم القرى ،

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صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتعيين أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، رئيساً لجامعة أم القرى.
ورفع رئيس جامعة أم القرى -بهذه المناسبة- شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده - حفظهما الله - على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله -العلي القدير- أن يمده بالعون والتوفيق والسداد لخدمة وطنه ومواطنيه، من خلال هذا الصرح العلمي، وهذه الجامعة العريقة "أم القرى".
هذا وتقلَّد أ.د. معدي آل مذهب، عدة مناصب خلال مسيرته العملية تضمنت عضوية مجلس الشورى في دورته السابعة، ورئاسة لجنة الإدارة والموارد البشرية للمجلس، وعمادة كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، وعمادة كلية العلوم الإدارية والإنسانية بالمجمعة، وعضوية فريق الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي.
وقدم رئيس الجامعة 20 دراسة علمية خلال مشواره الأكاديمي، تمحورت حول التعليم العالي والتنمية البشرية والإدارية، كما حصد جائزة سفير خادم الحرمين الشريفين بواشنطن دي سي نظير تفوقه في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة لتحقيقه درجة التميز من قبل المحكمين في بحثه المقدم للترقية إلى درجة أستاذ.
وعن مسيرته التعليمية فقد حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة the American university، ونال الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة Virginia Commonwealth University.
كما شارك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل داخل المملكة وخارجها، وترأس عدداً من الجلسات والندوات في المجالات الإدارية، إضافةً لإشرافه على المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد عام 1435هـ.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 02:50 PM
قدم 20 دراسة علمية خلال مشواره الأكاديمي حول التعليم العالي والتنمية البشرية
صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتعيين أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، رئيساً لجامعة أم القرى.
ورفع رئيس جامعة أم القرى -بهذه المناسبة- شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده - حفظهما الله - على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله -العلي القدير- أن يمده بالعون والتوفيق والسداد لخدمة وطنه ومواطنيه، من خلال هذا الصرح العلمي، وهذه الجامعة العريقة "أم القرى".
هذا وتقلَّد أ.د. معدي آل مذهب، عدة مناصب خلال مسيرته العملية تضمنت عضوية مجلس الشورى في دورته السابعة، ورئاسة لجنة الإدارة والموارد البشرية للمجلس، وعمادة كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، وعمادة كلية العلوم الإدارية والإنسانية بالمجمعة، وعضوية فريق الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي.
وقدم رئيس الجامعة 20 دراسة علمية خلال مشواره الأكاديمي، تمحورت حول التعليم العالي والتنمية البشرية والإدارية، كما حصد جائزة سفير خادم الحرمين الشريفين بواشنطن دي سي نظير تفوقه في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة لتحقيقه درجة التميز من قبل المحكمين في بحثه المقدم للترقية إلى درجة أستاذ.
وعن مسيرته التعليمية فقد حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة the American university، ونال الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة Virginia Commonwealth University.
كما شارك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل داخل المملكة وخارجها، وترأس عدداً من الجلسات والندوات في المجالات الإدارية، إضافةً لإشرافه على المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد عام 1435هـ.
، "آل مذهب" يرفع شكره وتقديره للقيادة على تعيينه رئيساً لجامعة أم القرى ،
المصدر : الخليج 365
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