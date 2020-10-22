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ذكرت "صحة الشرقية" أن رصد السلوكيات للمجتمع بالأماكن العامة بالمنطقة الشرقيـة، خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى 17 أكتوبر، كشف أن نسبة استخدام الكمام بالمنطقة بلغت 97 % بينما بلغت نسبة التباعد الاجتماعي 93 % وتوفر المعقمات بلغت نسبته 99 %، كما بلغت نسبة عدم الاكتظاظ 81 % ونقاط الفرز 91%.
وأشارت إلى زيارة 56 موقعًا، ليصبح مجموع الزيارات بالمنطقة الشرقية حتى الآن 908 زيارات لمواقع مختلفة.
جاء ذلك من خلال إعلان "صحة الشرقية" لتقرير رصد السلوكيات للمجتمع بالأماكن العامة بالمنطقة والذي يقيس نسبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوفر المعقمات.
وشددت على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وخصوصًا تغطية الفم والأنف مع التباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق ٦٥ سنة أو الذين يعانون بسبب الأمراض المزمنة"، وقالت: النسبة الواردة أعلاه تعد مرضية إلى حد ما ونهدف للوصول إلى نسبة 100%.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 02:50 PM
خلال رصد عدد من المواقع أثناء الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر"صحة الشرقية": نسبة استخدام الكمامة بالمنطقة بلغت 97 %
ذكرت "صحة الشرقية" أن رصد السلوكيات للمجتمع بالأماكن العامة بالمنطقة الشرقيـة، خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى 17 أكتوبر، كشف أن نسبة استخدام الكمام بالمنطقة بلغت 97 % بينما بلغت نسبة التباعد الاجتماعي 93 % وتوفر المعقمات بلغت نسبته 99 %، كما بلغت نسبة عدم الاكتظاظ 81 % ونقاط الفرز 91%.
وأشارت إلى زيارة 56 موقعًا، ليصبح مجموع الزيارات بالمنطقة الشرقية حتى الآن 908 زيارات لمواقع مختلفة.
جاء ذلك من خلال إعلان "صحة الشرقية" لتقرير رصد السلوكيات للمجتمع بالأماكن العامة بالمنطقة والذي يقيس نسبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوفر المعقمات.
وشددت على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وخصوصًا تغطية الفم والأنف مع التباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق ٦٥ سنة أو الذين يعانون بسبب الأمراض المزمنة"، وقالت: النسبة الواردة أعلاه تعد مرضية إلى حد ما ونهدف للوصول إلى نسبة 100%.
، "صحة الشرقية": نسبة استخدام الكمامة بالمنطقة بلغت 97 % ،
المصدر : الخليج 365
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