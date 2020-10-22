، الإمارات تسجل 1578 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالتا وفاة ترفعان الإجمالي إلى 474 شخصاً

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1578 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 120،710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 474 وفاة.

وأشارت إلى أنها سجّلت 1550 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 113.364 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد