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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1578 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 120،710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 474 وفاة.
وأشارت إلى أنها سجّلت 1550 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 113.364 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 02:42 PM
حالتا وفاة ترفعان الإجمالي إلى 474 شخصاًالإمارات تسجل 1578 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1578 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 120،710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 474 وفاة.
وأشارت إلى أنها سجّلت 1550 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 113.364 حالة.
، الإمارات تسجل 1578 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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