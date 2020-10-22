شكرا لمتابعة خبر عن صاحب المنزل المطل على جبل تنومة يكشف تفاصيل الحريق المروع "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشف صاحب المنزل المطل على جبل غلامة في تنومة الذي اندلع فيه الحريق المروع مساء أمس، تفاصيل وقوع الحادث.

وقال حسن شعشاع الشهري مواطن من تنومة أن الحريق اندلع الساعة الخامسة مساء أمس، خلف الجبل من الناحية الشرقية ، وساعدت الرياح القوية علي انتشار النيران بشكل مخيف.

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وتابع الشهري قائلا أن الحريق انتشر في المكان كامل وانتقلت النيران من جبل إلى اخر بفعل الرياح المستمرة.

وأضاف المواطن أن الدفاع المدني تواجد منذ البداية ، وبعد انتشار الحريق طلبوا منه اخلاء المنزل، وتمكنوا من السيطرة علي النيران المحيطة بمنزله ومنعوا من انتشارها، مؤكدا أن الخريق استمر الى ساعة متأخرة من الليل دون حدوث خسائر في الأرواح.

وأشار أن هذا الحريق يعد كارثة بيئية، بسبب احتراق العديد من الأشجار والنباتات، مضيفا أن المنطقة مشهورة بالغابات من الآلاف السنين.