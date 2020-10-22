شكرا لمتابعة خبر عن خدمات يتم إيقافها حال عدم إدراج منسوبي الصحة لميثاق الأداء الوظيفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بينت وزارة الصحة الخدمات التي سيتم إيقافها حال عدم إدراج منسوبيها لميثاق الأداء الوظيفي
وكانت الوزارة قد دعت منسوبيها لإدراج الميثاق قبل يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري على نظام موراد.
وأكدت الوزارة أن عدم إدراج الميثاق سيؤدي لإيقاف 4 خدمات وهي بدل التميز، والترقيات، والنقل والتكليف، وتجديد العقد).
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