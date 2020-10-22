شكرا لمتابعة خبر عن فيديو لجمال الطبيعة في جبل تنومة قبل عدة أشهر من الحريق الذي شهده أمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو الطبيعة الخلابة لجبل غلامة بمحافظة تنومة قبل أشهر من الحريق الذي شهده أمس وأسفر عن تدمير جزء من الغطاء النباتي به. وثق مقطع فيديو الطبيعة الخلابة لجبل غلامة بمحافظة تنومة قبل أشهر من الحريق الذي شهده أمس وأسفر عن تدمير جزء من الغطاء النباتي به. وأظهر المقطع، الذى تم تصويره قبل عدة أشهر، شلالات المياه وهي تتدفق بين أشجاره المتنوعة في منظر جمالي رائع. يذكر أن فرق الدفاع المدني باشرت منذ مساء يوم أمس الحريق، فيما أعلنت إمارة منطقة عسير تشكيل قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة من أجل دعم بلديات المنطقة بآليات لإخماد الحريق، مؤكدة أنه تم إخماد 70% من النيران المشتعلة بالجبل. أقرأ أيضا:

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