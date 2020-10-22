شكرا لمتابعة خبر عن "السحيباني" يثمن ثقة القيادة بتعيينه المندوب الدائم للمملكة في منظمة التعاون الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

عبر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في دول منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ الدكتور صالح بن حمد السحيباني عن خالص شكره وبالغ تقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزـ حفظه الله ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله على الثقة السامية الكريمة بتعيينه "المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في منظمة التعاون الإسلامي".

وأعرب "السحيباني" عن بالغ اعتزازه بهذا الثقة الغالية سائلاً المولى عز وجل بأن يكون على قدر ومستوى تطلعات ولاة الأمر في خدمة الوطن وبذل كل ما من شأنه تحقيق الدور الريادي للمملكة في المنظمة التي تحظى برعاية كريمة واهتمام قيادتنا الرشيدة باعتبارها الصوت الجامع للدول الإسلامية.

كما قدّم "السحيباني" بمناسبة تعيينه شكره الخالص لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية على حسن ظن سموه وكريم ثقته ودعمه ، مشيراً إلى أن هذه الثقة تستوجب منه بذل المزيد من الجهد والإخلاص والعطاء والتفاني لتحقيق الآمال ، وأكد أنها تعد وساما يعتز به خدمة للوطن وقيادته الرشيدة .