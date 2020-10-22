شكرا لمتابعة خبر عن رئيس الهلال الأحمر يدشن كتاب المسعف الكفيف بلغة برايل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي كتاب المسعف الكفيف بلغة برايل، وذلك خلال الدورة التي نظمتها الهيئة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المكفوفين على الإسعافات الأولية، ضمن الأنشطة التي نفذها الهلال الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.

وصرح رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال بن محمد العويسى أن برنامج المسعف الكفيف يسهم في توعية فئة غالية من المجتمع السعودي بالمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وطرق التعامل مع مختلف الحالات، ويأتي ضمن البرامج المجتمعية والتدريبة التي تنظمها الهيئة لكافة فئات المجتمع.

وأشار العويسى إلى أن الهيئة نظمت منذ انطلاق البرنامج في عام 2016 أكثر من 16 دورة تدريبية للمكفوفين والمكفوفات استفاد منها أكثر من 170 متدرب ومتدربة في شتى أنحاء المملكة، معربا عن شكره وتقديره لكافة الجهود الذي يبذلها منسوبي الهيئة والقائمين على البرنامج لدعم هذه الفئة الغالية.

وتضمن حفل تدشين كتاب المسعف الكفيف تطبيق عملي على عمل الإسعافات الاولية من قبل أحد المكفوفين ممن حضروا البرنامج، وفي الختام كرم رئيس الهيئة الجهات المشاركة في تدشين البرنامج والقائمين عليه من منسوبي الهيئة والمكفوفين.

ويعد برنامج المسعف الكفيف هو أحد البرامج التي تتبنها هيئة الهلال الأحمر السعودي لتوعية وتثقيف فئة المكفوفين بمبادئ الإسعافات الأولية وتدريبهم على طرق التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الاولية.

حضر اللقاء رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال محمد العويسى ومدير إدارة التدريب بالهيئة الدكتور محمد السويح، والأمين العام لجمعية المكفوفين الخيرية.

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