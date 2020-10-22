محافظ أملج يلتقي رئيس بلدية المحافظة الجديد

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): التقى وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني في مكتبه اليوم, رئيس بلدية المحافظة المعيّن حديثاً المهندس عوده خلف العنزي . التقى وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني في مكتبه اليوم, رئيس بلدية المحافظة المعيّن حديثاً المهندس عوده خلف العنزي . وتمنى وكيل المحافظة للمهندس العنزي وزملائه في بلدية المحافظة التوفيق ، فيما أعرب المهندس العنزي عن شكره واعتزازه لوكيل المحافظة على توجيهاته التي تصب في مصلحة الجميع والارتقاء بالخدمة التي تقدمها بلديةالمحافظة .

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