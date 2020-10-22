حريق جبل تنومة.. «الدفاع المدني» يوضح آخر التطورات الدرامية

الدفاع المدني عدم وجود مصابين في حريق جبل تنومة بمنطقة عسير حتى الآن، مشيرًا إلى منع امتداد النيران إلى المناطق السكنية القريبة.

وذكر الدفاع المدني، عبر حسابه على «تويتر»، أن فرق الدفاع المدني بعسير، تواصل مهامها في إخماد حريق تنومهة، وتمنع وصوله إلى المناطق السكنية، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وكانت أمانة منطقة عسير أعلنت مشاركتها والبلديات مع عدة جهات حكومية أخرى، بالمُعدات والآليات اللازمة؛ للمساهمة في احتواء النيران التي اندلعت بأحد الجبال الوعرة في تنومة.

بينما أوضحت إمارة عسير، أن غرفة العمليات المشتركة بالإمارة، تواصل دعمها للدفاع المدني، والتنسيق المكثف لجهود الجهات الحكومية، لإخماد حريق تنومة.

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