بالصور.. شؤون الحرمين تقيس رضا المصلين عن الخدمات المقدمة

قامت الوكالة العامة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية ممثلة بوحدة القياس؛ بقياس رضا المصلين عن الخدمات المقدمة لهم, وذلك ضمن ما تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من استعدادات لتنفيذ توجيهات المقام السامي المتضمنة عودة توافد المعتمرين والمصلين للمسجد الحرام؛ وفق الإجراءات الاحترازية وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وأوضح مدير وحدة القياس عيسى بن سفران الهذلي أنه مع بدء المرحلة الثانية من عودة المصلين؛ قامت الوحدة بقياس مدى رضاهم عن تنظيم المسارات في الدخول والخروج وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم في جميع المصليات، وذلك خلال أدائهم لجميع الفروض.

وأشار مدير الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي فايز آل خلوفة أن المتابعة مستمرة ودقيقة لجميع الأعمال، ويرصد فيها جميع الإيجابيات والسلبيات، لتقديم خدمات مميزة تلائم الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية (2024).

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وأكد الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي على متابعة وحرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أجود الخدمات وأرقاها لزوار بيت الله، وفق تطلعات ولاة الأمر.

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