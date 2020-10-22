وثيقة وزارة الصحة تعدد حقوق مرضى القلب

حددت وزارة الصحة أهم وأبرز حقوق المرضى في وثيقة حقوق المريض تضمنت بما في ذلك حقوق مرضى أمراض القلب، وتحرص وزارة الصحة، عبر منصاتها المختلفة، باستمرار على توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم.

حقوق مرضى القلب

وحددت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، 7 بنودًا ضمن حقوق مرضي أمراض القلب، وتتمثل في :

- معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة

- معرفة نوع الغذاء المناسب لك وما يجب الإقلال منه أو الإقلاع عنه

- معرفة نوع الرياضة المناسبة لحالتك ومستوى الجهد الذي يمكنك بذله

- معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى

- طلب رأي طبيب آخر حول تشخيص حالتك

- رفض أو قبول أي إجراء طبي بعد شرح الطبيب المعالج لخيارات العلاج المتاحة

- زيارة الاستشاري لك خلال 24 ساعة عمل من التنويم

حقوق المرضى بشكل عام

وحرصت وزارة الصحة، على توضيح حقوق المرضى بشكل عام وإلمام المريض بمعرفة حقوقه داخل المستشفيات وتتمثل في:

- معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج وإبلاغك بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي.

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- عدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي عليك.

- قيام الطبيب المعالج بشرح حالتك الطبية باللغة والطريقة التي تفهمها وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغتك .

- سؤال الممارس الصحي "هل غسلت يديك؟" تجنبا لاحتمالية العدوى.

- الحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج.

- معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة.

- معرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة لحالتك.

- معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى.

- رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها لك.

- الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون حالتك طارئة ولم يتوفر سرير لك.

- التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة والتي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين.

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