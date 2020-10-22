لقاح الإنفلونزا يدفع الوزير آل الشيخ لتعميم توجه على خطباء الجوامع

لحث الناس على أخذ الجرعة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع بالمملكة، تضمين خطبة الجمعة غدًا، أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا. وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها على «تويتر»، أن الوزير آل الشيخ وجه خطباء الجوامع أن تتضمن خطبة الجمعة «حث الناس على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية»، وذلك وفقا لنصائح وزارة الصحة؛ وأخذاً بالأسباب الشرعية في حفظ النفس البشرية، وتحقيق المقاصد الشرعية. Advertisements اقرأ أيضا: وزارة الصحة: إضعاف تطعيم الإنفلونزا الموسمية لجهاز المناعة «غير صحيح» «الصحة» توضح تأثير لقاح الإنفلونزا على الأطفال المصابين بالربو والحساسية

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