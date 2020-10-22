«حساب المواطن» يحدد طريقة تعديل «بيانات التابع»

أوضح برنامج حساب المواطن الخطوات المتبعة لتعديل بيانات التابع في حساب المستفيد الرئيس، مشيرًا إلى أن الحذف أو الإضافة لا يتم عبر التطبيق، وإنما عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج -عبر تويتر- ردا على استفسار مواطن بهذا الشأن، أنه «بإمكانك تعديل الحالة الوظيفية للتابع عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) والانتقال إلى (الإجراءات) يسار الصفحة، ثم تعديل الحالة الوظيفية، ثم الضغط على (حفظ)».

ووجه أحد المواطنين استفسارا قال فيه أن لديه خطأ في معلومات التابع، حيث أن لديه طفلة صغيرة ومسجلة على أنها موظف حكومي.

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من جهة أخرى، أوضح برنامج حساب المواطن انه لا يمكن الإضافة أو التعديل من خلال التطبيق، ويمكن ذلك من خلال البوابة الالكترونية فقط، عبر الرابط التالي :.ثم التوجه إلى ( تفاصيل الطلب - بيانات التابعين - وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ).

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