السعودية اليوم / الفلبين تسجل 1664 إصابة جديدة بكورونا



مانيلا 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1664 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 363.888 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6.783 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 312.333 حالة .

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13:34ت م

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مانيلا 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسسجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1664 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 38 وفاة .وأفادت وزارة الصحة الفلبينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 363.888 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6.783 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 312.333 حالة .// انتهى //13:34ت م0080

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