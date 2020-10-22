السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تقيم ورشة تدريبية عن تحليل الاختبارات الوطنية وكتابة التقارير



الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالإدارة العامة للبحوث والابتكار، ورشة تدريبية عن بُعد بعنوان "تحليل الاختبارات الوطنية وكتابة التقارير"، وذلك بالتعاون مع المجلس الأسترالي للبحوث التربوية ACER.

وتضمنت الورشة التي تختتم أعمالها يوم الاثنين المقبل، موضوعات متنوعة ومتقدمة في التحليل وكتابة التقارير، منها: نموذج راش، وبرنامج كونكوست، العينات والأوزان في اختبار اللغة العربية، قياس بيانات اختبار اللغة العربية، والحصول على مستويات أداء الطلاب، مراجعة النتائج التي تضمنها تقرير وزارة التعليم عن اختبار اللغة العربية.

شارك في الورشة عدد من منسوبي الهيئة بهدف اكتساب المتدربين مهارات متقدمة في التحليل وكتابة التقارير المتخصصة، حيث تسعى الهيئة في إقامة مثل هذه البرامج إلى الارتقاء بقدرات ومهارات منسوبيها لينعكس ذلك على جودة مخرجاتها.

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13:08ت م

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