السعودية اليوم / جامعة الجوف تدشن الخطة الإستراتيجية للبحث العلمي للخمس سنوات القادمة



سكاكا 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

دشنت جامعة الجوف ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الخطة الإستراتيجية للبحث العلمي للجامعة والهادفة إلى تعزيز النشاط البحثي في الجامعة ورفع جودة النشر العلمي في مصادر النشر العالمية المتميزة خلال الأعوام الخمسة القادمة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله الشايع ووكلائها وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته خلال حفل التدشين أهمية الخطة المتأمل أن تقفز بالجامعة إلى مراتب متقدمة، مشيراً إلى أن الجامعة تسير بشكل إيجابي في البحث العلمي وتطمح إلى تحقيق المزيد من المراتب المتقدمة، مؤكداً استمرار دعم البحث العلمي والمتميزين في هذا المجال من خلال تشجيعهم نحو الإبداع والتميز لدفع عجلة البحث العلمي.

وأوضح أن الجامعة جعلت البحث العلمي هدفاً إستراتيجياً لها يشمل التطوير والنشر المتميز وبراءات الاختراع، وأن قوة الجامعات تقاس من خلال البحث العلمي، مشيراً إلى صرف 11 مليون ريال للبحث العلمي، منها 5 ملايين ضمن برنامج التمويل المؤسسي المدعوم، خاصة فيما يتعلق بالأولويات البحثية التي حددتها الجامعة.

بدوره أفاد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم بن مبارك العنزي أن تدشين الخطة الإستراتيجية يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الباحثين والارتقاء بواقع البحث العلمي في الجامعة، للإسهام في دفع عجلة التنمية في منطقة الجوف بشكل خاص وفي المملكة بشكل عام من خلال التركيز على الميز التنافسية للمنطقة.

كما قدمت المنسقة العامة للخطة الإستراتيجية للبحث العلمي في الجامعة الدكتورة أسماء العناد عرضاً عن الخطة الإستراتيجية للبحث العلمي بالجامعة، موضحة أن الخطة حددت خمس أولويات تعكس ما تتميز به منطقة الجوف من ميزات كالطاقة المتجددة والزيتون، حيث تشمل الأولويات البحثية بالإضافة إلى أبحاث الزيتون والطاقة المتجددة، أبحاث معالجة المياه الجوفية وتعزيز البحث والابتكار في مجال الرعاية الصحية، كما تتضمن الخطة الإستراتيجية عدد من التعاونات الدولية مع عدد من الجامعات المرموقة في مجال الطاقة المتجددة مثل جامعة نيجاتا اليابانية ومعهد لايبنز في الألماني.

وكشفت الدكتورة العناد عن رصد 60 مليون ريال لدعم الكليات في مجال البحث العلمي خلال الخمس سنوات القادمة، وتلقي عمادة البحث العلمي 332 مشروعاً بحثياً ضمن الأولويات البحثية للجامعة.

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12:55ت م

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