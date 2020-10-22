السعودية اليوم / 14428 مستفيدًا من خدمات عيادات "تطمن" في القنفذة



القنفذة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

قدّمت عيادات "تطمن " في القنفذة خدماتها لـعدد 14428مستفيدًا ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، حيث تُقدم خدمات عيادة "تطمن " في القنفذة من خلال 5 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

12:54ت م

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القنفذة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن " في القنفذة خدماتها لـعدد 14428مستفيدًا ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، حيث تُقدم خدمات عيادة "تطمن " في القنفذة من خلال 5 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //12:54ت م0065

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