السعودية اليوم / " الأرصاد "رياح سطحية نشطة على منطقة حائل



حائل 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من ‏نشاطٍ ‏للرياح ‏السطحية على منطقة حائل بداية الساعة 08:00 صباحًا وحتى الساعة 08:00 مساءً من نفس اليوم , ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات التابعة للمنطقة كالحائط , والسليمي , والشملي , والشنان , والغزالة , وبقعاء , وسميراء , وموقق .‏

// انتهى //

12:53ت م

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