السعودية اليوم / تقنية البنات بالأحساء تختتم برنامج "الحوار المجتمعي"



الأحساء 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم، برنامج "الحوار المجتمعي" بتدريب 450 متدربة، وذلك ضمن الشراكة بين برنامج الملك عبدالعزيز للحوار الوطني "نسيج" وإدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.

وتضمن البرنامج الذي نفذ على مدى ستة أيام التعرف على أهمية الحوار المجتمعي وآثاره الإيجابية من تعزيز قيم التعايش والتعاون في المجتمعات المختلفة، إضافة إلى التعرف على مفهوم الاعتدال والتعايش، وأهمية الأمن وأثره في الفرد والمجتمع.

وأوضحت وكيلة شؤون المتدربات أسماء الناصر، أن البرنامج هدف إلى تنمية مهارات التواصل الإيجابي بين المتدربات، وإدراك أهمية الحوار المجتمعي أثناء التواصل مع أفراد المجتمع، وأثره في الرقي والنهوض في جميع المجالات.

// انتهى //

12:42ت م

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