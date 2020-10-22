السعودية اليوم / الدوسري يشكر القيادة بمناسبة اختياره عضواً في مجلس الشورى



الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

رفع مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، مؤكداً أنها ستكون - بمشيئة الله - دافعاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين والملك والوطن.

// انتهى //

12:41ت م

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الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسرفع مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره عضواً في مجلس الشورى.وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، مؤكداً أنها ستكون - بمشيئة الله - دافعاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين والملك والوطن.// انتهى //12:41ت م0061

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