الدفاع المدني يحاصر حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الدفاع المدني أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.

السيطرة على حريق تنومة

وكانت إمارة منطقة عسير أعلنت في وقت سابق اليوم أن نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا.

وأكدت الإمارة في تغريدات لها عبر تويتر، أن عملية الإخماد مستمرة في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بالإمارة والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

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وقدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة حريق تنومة مساحته بـ 1000*500م ، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء. تعزيز عملية الإخماد وتابعت الإمارة أنّه سيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء، مؤكدة أنّ غرفة العمليات بإمارة عسير، تتابع إخماد الحريق، عن طريق تواجد الفرق الاحتياطية لطوارئ شركة الكهرباء وفرق الدعم من شركات الاتصالات القادمة من أبها، لدعم الموقف حال الاحتياج، وتم إعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة للحريق، بعد التأكد من سلامتها حيث تم الفصل لفترة محدودة. يذكر أنّ حريقًا ضخمًا اندلع في غابات جبل غلامة بين النماص وتنومة، وساهمت شدة الرياح في زيادة انتشاره، وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.

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