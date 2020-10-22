، "الإحصاء" في تقرير أسعار العقارات: "السكنية" ارتفعت و"التجارية" انخفضت ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار الفلل 0.8% والشقق بنسبة 1.5% وهبط سعر العمائر 0.9%

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث من عام 2020م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.

وسجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة (+0.5%) في الربع الثالث من عام 2020م، مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة (+2.1%)، كما سجلت أسعار العقارات "الزراعية" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة (+0.3%)، بينما انخفضت أسعار العقارات "التجارية" بنسبة (-2.5%) وهو ما أدى إلى الحد من ارتفاع المؤشر العام.

وأشار التقرير إلى أن أسعار قطع الأراضي السكنية شهدت ارتفاعًا بنسبة (+2.1%) على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020م؛ مما أسهم في زيادة أسعار العقارات "السكنية"؛ وهو ما أدى بالتالي إلى ارتفاع المؤشر العام؛ نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.

وأوضح أن من بين العقارات "السكنية" الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة (+0.8%) وأسعار الشقق بنسبة (+1.5%)؛ في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة (-0.9%) والبيوت السكنية بنسبة (-3.1%)، كما ارتفعت أسعار العقارات "الزراعية" بنسبة (+0.3%) متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (+0.3%).

ولفت التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة (-0.6%) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني من عام 2020م)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات "السكنية" بنسبة (-0.5%)؛ لا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت بنسبة (-0.5%)، ومن بين العقارات "السكنية" الأخرى، انخفضت أسعار الفلل بنسبة (-0.1%) وأسعار الشقق بنسبة (-0.1%) وأسعار البيوت بنسبة (-0.2%)؛ في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة (+0.1%).

وقد انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية بنسبة (-0.7%)؛ لا سيما أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.7%)؛ بينما ارتفعت المحلات بنسبة (+1.0) في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير يُذكر، كذلك استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تتغير.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، وتستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد، ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل: القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً على هذه المتغيرات تحسب الهيئة العامة للإحصاء مؤشر (الرقم القياسي لأسعار العقارات) على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة، وسنة الأساس لهذا المؤشر هي 2014م.الهيئة العامة للإحصاء