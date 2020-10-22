- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تَفَقّد رئيس المجلس الاستشاري في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى الدكتور عبدالله العمرو، مستشفى الملك سلمان بالرياض؛ للاطلاع على المشاريع التطويرية القائمة، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية، وسير العمل في مشروع البرج الطبي الجديد.
وأثنى الدكتور "العمرو" خلال الجولة على سير الأعمال التطويرية في المستشفى، وحث العاملين على الاستمرارية في بذل العطاء والجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
يُذكر أن البرج الطبي الجديد سيتم تشغيله خلال الأشهر القادمة، وسيحقق نقلة نوعية ويرفع السعة السريرية للمستشفى؛ لتصل لحوالى 500 سرير، ويجري تجهيزه بأرقى الأجهزة التقنية الحديثة.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 12:36 PM
سيتم تشغيله خلال الأشهر القادمة ويرفع السعة السريرية لحوالى 500 سرير
تَفَقّد رئيس المجلس الاستشاري في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى الدكتور عبدالله العمرو، مستشفى الملك سلمان بالرياض؛ للاطلاع على المشاريع التطويرية القائمة، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية، وسير العمل في مشروع البرج الطبي الجديد.
وأثنى الدكتور "العمرو" خلال الجولة على سير الأعمال التطويرية في المستشفى، وحث العاملين على الاستمرارية في بذل العطاء والجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
يُذكر أن البرج الطبي الجديد سيتم تشغيله خلال الأشهر القادمة، وسيحقق نقلة نوعية ويرفع السعة السريرية للمستشفى؛ لتصل لحوالى 500 سرير، ويجري تجهيزه بأرقى الأجهزة التقنية الحديثة.
، "العمرو" يتفقد مشروع البرج الطبي الجديد بمستشفى الملك سلمان بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العمرو" يتفقد مشروع البرج الطبي الجديد بمستشفى الملك سلمان بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.